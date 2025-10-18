İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    "Karvan-Yevlax" komandasına yeni avtobus alınıb

    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 12:12
    Karvan-Yevlax komandasına yeni avtobus alınıb

    Misli Premyer Liqası təmsilçisi "Karvan-Yevlax" üçün yeni avtobus alınıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Çin istehsalı olan nəqliyyat vasitəsi əsas komandanın ixtiyarına verilib.

    Misli Premyer Liqası "Karvan-Yevlax" Avtobus

