"Karvan-Yevlax" klubu futbolçunun formasındakı yazıya görə cərimələnib
Futbol
- 27 avqust, 2025
- 13:50
Misli Premyer Liqasının II turunun “Kəpəz” – “Karvan-Yevlax” oyununda Yevlax təmsilçisi Olavale Doyeninin formasında adının yazılışında Azərbaycan əlifbasında olmayan hərfdən istifadə edildiyi üçün cərimələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın İntizam Komitəsinin iclasında qərar qəbul olunub.
Premyer Liqaya yeni gələn klub olduğuna görə ilk turda güzəşt edilməsinə baxmayaraq analoji hal yenidən təkrarlandığı üçün klub 1500 manat cərimələnib.
“Turan Tovuz” – “Araz-Naxçıvan” matçında isə Naxçıvan təmsilçisi 4 futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 700 manat ziyana düşüb.
Son xəbərlər
15:16
Azərbaycanda özəl sektor informasiya xidmətlərinə investisiyaları 27 dəfə artırıbİKT
15:15
Tələbə axını Bakıda kirayə mənzil bazarını silkələyib - ARAŞDIRMABiznes
15:11
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz gənclərin sayı açıqlanıbSosial müdafiə
14:55
Sumqayıtda çörək sexində yanğın olubHadisə
14:43
Energetika naziri Samuxda vətəndaşları qəbul edəcəkEnergetika
14:40
Bu il Azərbaycanda sahələr üzrə verilmiş lisenziyaların sayı açıqlanıbİnfrastruktur
14:39
MİQ üzrə vakansiya seçimində 1300-dən çox namizəd uğur qazanıbElm və təhsil
14:35
“AZINCLOUD” ilə bulud xidmətləri 24/7 əlçatandırİKT
14:30