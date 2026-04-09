"Karvan-Yevlax" – "Kəpəz" oyununun təyinatları açıqlanıb
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 14:32
Misli Premyer Liqasında XXVII turun "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz" oyununun təyinatları açıqlanıb.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Nicat İsmayıllıya həvalə olunub.
Misli Premyer Liqası
IV dövrə, XXVI tur
10 aprel
15:30. "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz"
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.
VAR: Emin Əliyev.
AVAR: Elçin Məsiyev.
Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.
AFFA nümayəndəsi: Novruz Əzimov.
Yevlax şəhər stadionu
