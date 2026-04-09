    "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz" oyununun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    • 09 aprel, 2026
    • 14:32
    Karvan-Yevlax – Kəpəz oyununun təyinatları açıqlanıb

    Misli Premyer Liqasında XXVII turun "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz" oyununun təyinatları açıqlanıb.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Nicat İsmayıllıya həvalə olunub.

    Misli Premyer Liqası

    IV dövrə, XXVI tur

    10 aprel

    15:30. "Karvan-Yevlax" – "Kəpəz"

    Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Zeynal Zeynalov, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.

    VAR: Emin Əliyev.

    AVAR: Elçin Məsiyev.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Novruz Əzimov.

    Yevlax şəhər stadionu

