"Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    Futbol
    • 29 avqust, 2025
    • 09:58
    Karvan-Yevlaxın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    "Karvan-Yevlax" klubunun futbolçusu Samuel Durrant Şri Lanka millisinə dəvət alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Şri Lanka yığması 2027-ci ildə keçiriləcək Asiya Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 6-da Maldiv adaları komandası ilə qarşılaşacaq.

