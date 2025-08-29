"Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb
Futbol
- 29 avqust, 2025
- 09:58
"Karvan-Yevlax" klubunun futbolçusu Samuel Durrant Şri Lanka millisinə dəvət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Şri Lanka yığması 2027-ci ildə keçiriləcək Asiya Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində sentyabrın 6-da Maldiv adaları komandası ilə qarşılaşacaq.
