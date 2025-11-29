İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Karvan-Yevlax"ı "Qarabağ"la oyuna çıxaracaq mütəxəssis müəyyənləşib

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 12:43
    Karvan-Yevlaxı Qarabağla oyuna çıxaracaq mütəxəssis müəyyənləşib

    Misli Premyer Liqasının XVIII turunda səfərdə "Qarabağ"la qarşılaşacaq "Karvan-Yevlax"ı oyuna Füzuli Məmmədov çıxacaq.

    Peşəkar Futbol Liqasından "Report"a xəbəri təsdiqləyiblər.

    48 yaşlı mütəxəssisin protokoldakı vəzifəsi baş məşqçi məşqçi kimi yox, məşqçi kimi qeyd olunacaq. Çünki Yevlax təmsilçisi hazırkı baş məşqçisi Azər Həşimovun müqaviləsinə hələ də xitam verə bilməyib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Karvan-Yevlax" oyunu bu gün saat 17:00-da, "Azərsun Arena"da start götürəcək.

