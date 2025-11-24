İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Futbol
    • 24 noyabr, 2025
    • 17:55
    İtaliyalı mütəxəssis: Qarabağın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var

    "Qarabağ" klubunun UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaq üçün yaxşı imkanları var.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Roberto Bordin deyib.

    İtaliyalı mütəxəssis şansları dəyərləndirib:

    "Hər şey ola bilər. "Qarabağ"ın bunun üçün yaxşı imkanları var. Son vaxtlar Avropada yaxşı nəticələr qazanıblar".

    Roberto Bordinin müsahibəsini buradan oxuya bilərsiniz.

