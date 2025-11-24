İtaliyalı mütəxəssis: "Qarabağ"ın pley-offa düşmək üçün yaxşı imkanları var"
Futbol
- 24 noyabr, 2025
- 17:55
"Qarabağ" klubunun UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinə vəsiqə qazanmaq üçün yaxşı imkanları var.
Bu barədə "Report"a müsahibəsində "Neftçi"nin sabiq baş məşqçisi Roberto Bordin deyib.
İtaliyalı mütəxəssis şansları dəyərləndirib:
"Hər şey ola bilər. "Qarabağ"ın bunun üçün yaxşı imkanları var. Son vaxtlar Avropada yaxşı nəticələr qazanıblar".
Roberto Bordinin müsahibəsini buradan oxuya bilərsiniz.
Son xəbərlər
19:27
Kislitsa: ABŞ və Ukrayna sülh planını yeniləyərək onu 19 bəndə salıblarDigər ölkələr
19:18
Foto
Kamran Əliyev Rumıniyanın Baş prokurorunu Azərbaycana səfərə dəvət edibXarici siyasət
19:17
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV tura start verilibKomanda
19:15
Azərbaycan XİN diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə Bruneyi təbrik edibXarici siyasət
19:07
Uşakov: ABŞ sülh planının bir çox müddəaları Rusiya üçün məqbuldurRegion
19:02
ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olubDigər ölkələr
18:56
Uşakov: Ermənistan Bişkekdə KTMT sammitində iştirak etməyəcəkRegion
18:53
Yasamalda üç nəfərin öldüyü yanğınla bağlı klinikanın direktoru həbs olunub - RƏSMİHadisə
18:50