    İtaliya təmsilçisi argentinalı hücumçunun müqaviləsinin müddətini daha 4 il uzadıb

    Futbol
    • 13 fevral, 2026
    • 15:56
    İtaliya təmsilçisi argentinalı hücumçunun müqaviləsinin müddətini daha 4 il uzadıb

    İtaliyanın "Bolonya" komandası hücumçu Santyaqo Kastro ilə 2030-cu ilə qədər yeni müqavilə imzaladığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    21 yaşlı argentinalı futbolçu 2024-cü ilin yanvarından "Bolonya"da çıxış edir. O, cari mövsüm 31 oyunda 8 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.

    Kastro həmçinin Argentinanın 23 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasında 13 oyunda 2 dəfə fərqlənib.

    "Transfermarkt" onun transfer dəyərini 35 milyon avro olaraq qiymətləndirir.

