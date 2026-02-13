İtaliya təmsilçisi argentinalı hücumçunun müqaviləsinin müddətini daha 4 il uzadıb
Futbol
- 13 fevral, 2026
- 15:56
İtaliyanın "Bolonya" komandası hücumçu Santyaqo Kastro ilə 2030-cu ilə qədər yeni müqavilə imzaladığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyası təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
21 yaşlı argentinalı futbolçu 2024-cü ilin yanvarından "Bolonya"da çıxış edir. O, cari mövsüm 31 oyunda 8 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə edib.
Kastro həmçinin Argentinanın 23 yaşadək futbolçulardan ibarət milli komandasında 13 oyunda 2 dəfə fərqlənib.
"Transfermarkt" onun transfer dəyərini 35 milyon avro olaraq qiymətləndirir.
Son xəbərlər
16:23
Kiyev və Berlin ilin sonuna kimi 10 dron istehsalı müəssisəsi açacaqDigər ölkələr
16:20
Adil Şükürov: "Səbail"in I Liqada çempionluq şansı itməyib"Futbol
16:15
Video
Hərbi attaşelər HHQ-nin hərbi hissəsində olublarDigər
16:14
Hindistan şirkəti ABŞ-dən Venesuela neftinin alınması üçün lisenziya alıbRegion
16:13
Foto
Dövlət Xidməti yaranma gününü qeyd edibDaxili siyasət
16:12
Gürcüstan Dəmir Yolları: Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsinin bərpası gündəmdə deyilRegion
16:10
Qış Olimpiya Oyunları: Norveçli xizəkçi səkkizinci qızıl medalını qazanaraq rekorda şərik olubFərdi
16:07
Bakıda keçiriləcək AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclasının tarixi açıqlanıbXarici siyasət
16:06