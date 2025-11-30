İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İsveçdə futbol matçı azarkeşlərin qazonu yandırması səbəbindən dörd saat davam edib

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 04:21
    İsveçin "Norrçyopinq" və "Erqrute" futbol komandaları arasında ölkə çempionatının birinci divizionunda çıxış etmək uğrunda pley-off oyunu süni qazonda baş verən yanğın səbəbindən dörd saatdan çox davam edib.

    "Report" "Aftonbladet"ə istinadən xəbər verir ki, hadisə matçın 0:0 hesablı əsas vaxtının bitməsinə beş dəqiqə qalmış baş verib. "Norrçyopinq"in azarkeşləri meydançaya pirotexniki vasitələr atmağa başlayıblar ki, bu da sintetik örtüyün və qapı torunun alovlanmasına səbəb olub.

    Matç uzun fasilədən sonra matç yenidən başlayıb, ancaq 50 saniyə sonra fişənglər yenidən meydançaya atlıb. Azarkeşləri tribunalardan çıxarmaq üçün oyun yenidən dayandırılıb.

    Final fiti görüş başlayandan dörd saat yarım sonra səslənib. "Erqryute" iki matçın yekununa əsasən 3:0 hesabı ilə qalib gəlib və yüksək liqada çıxış etmək hüququ qazanıb.

    İsveç matç Qazon
    Матч плей-офф в Швеции растянулся на четыре часа из-за поджога газона болельщиками

