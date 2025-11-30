Матч плей-офф в Швеции растянулся на четыре часа из-за поджога газона болельщиками
- 30 ноября, 2025
- 03:23
Матч плей-офф за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Швеции между "Норрчёпингом" и "Эргрюте" длился более четырех часов из-за возгорания на искусственном газоне.
Как передает Report со ссылкой на Aftonbladet, инцидент произошел за пять минут до конца основного времени при счете 0:0. Болельщики "Норрчёпинга" начали забрасывать поле пиротехникой, что привело к возгоранию синтетического покрытия и сетки ворот.
После длительной паузы матч был возобновлен, однако уже спустя 50 секунд на поле снова полетели петарды. Игру вновь остановили, чтобы вывести болельщиков с трибун.
Финальный свисток прозвучал спустя четыре с половиной часа после начала встречи. "Эргрюте" одержал победу со счетом 3:0 по сумме двух матчей и получил право выступать в высшей лиге.