Elvis
    Матч плей-офф в Швеции растянулся на четыре часа из-за поджога газона болельщиками

    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 03:23
    Матч плей-офф за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Швеции между "Норрчёпингом" и "Эргрюте" длился более четырех часов из-за возгорания на искусственном газоне.

    Как передает Report со ссылкой на Aftonbladet, инцидент произошел за пять минут до конца основного времени при счете 0:0. Болельщики "Норрчёпинга" начали забрасывать поле пиротехникой, что привело к возгоранию синтетического покрытия и сетки ворот.

    После длительной паузы матч был возобновлен, однако уже спустя 50 секунд на поле снова полетели петарды. Игру вновь остановили, чтобы вывести болельщиков с трибун.

    Финальный свисток прозвучал спустя четыре с половиной часа после начала встречи. "Эргрюте" одержал победу со счетом 3:0 по сумме двух матчей и получил право выступать в высшей лиге.

    футбол Швеция поджог
    Elvis

    Лента новостей