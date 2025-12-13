İstanbul klubu "Real"ın müdafiəçisi üçün təklif göndərəcək
Futbol
- 13 dekabr, 2025
- 12:00
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu futbolçu Antonio Rüdiger üçün İspaniya təmsilçisi "Real"a rəsmi təklif göndərməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AS nəşri məlumat yayıb.
"Sarı-qırmızılar" mərkəz müdafiəçisini qış transfer dönəmində heyətinə qatmaq niyyətindədir. İstanbul komandası 32 yaşlı oyunçunu almaq üçün fəal şəkildə çalışır. Baş məşqçi Okan Buruk Rüdigeri şəxsən istəyib. Alman futbolçunun isə təkliflərə açıq olduğu bildirilir.
Hazırkı Türkiyə çempionu əvvəlcə müdafiəçi ilə danışıqlar aparmağı və daha sonra Madrid klubuna təklif təqdim etməyi planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Antonio Rüdigerin "kral klubu" ilə müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin yayında başa çatır.
Son xəbərlər
12:12
Tbilisidə bu gün Uşaq Avroviziya müsabiqəsinin finalı keçiriləcəkMədəniyyət siyasəti
12:12
Dənizkənarı Milli Parkda oğurluq edən 2 nəfər saxlanılıbHadisə
12:09
Foto
FHN Bakıxanovda yaşayış kompleksində təlim keçiribDigər
12:04
Azərbaycan Ağ Evdə regionlararası enerji əməkdaşlığının inkişafını müzakirə edib - YENİLƏNİBEnergetika
12:02
İndoneziyada sel və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı min nəfərə çatıbDigər ölkələr
12:00
İstanbul klubu "Real"ın müdafiəçisi üçün təklif göndərəcəkFutbol
11:58
Rusiyada yol qəzası baş verib, ölən və yaralananlar varRegion
11:56
Şirvanda hamamda yıxılan qadın xəstəxanada ölübHadisə
11:54