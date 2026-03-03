İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Futbol
    • 03 mart, 2026
    • 16:00
    İspaniyanın Alaves klubu Kike Sançes Floresi baş məşqçi təyin edəcək

    İspaniyanın "Alaves" futbol komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    La Liqa təmsilçisi ispaniyalı mütəxəssis Kike Sançes Floresə tapşırılacaq. Tərəflər artıq razılığa gəliblər və 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanacaq.

    O, bu postda Eduardo Kudetanı əvəzləyəcək.

    Xatırladaq ki, Kike Sançes Flores son olaraq 2024-cü ildə "Sevilya"da işləyib.

