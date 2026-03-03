İspaniyanın "Alaves" klubu Kike Sançes Floresi baş məşqçi təyin edəcək
Futbol
- 03 mart, 2026
- 16:00
İspaniyanın "Alaves" futbol komandasının yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
La Liqa təmsilçisi ispaniyalı mütəxəssis Kike Sançes Floresə tapşırılacaq. Tərəflər artıq razılığa gəliblər və 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulan müqavilə imzalanacaq.
O, bu postda Eduardo Kudetanı əvəzləyəcək.
Xatırladaq ki, Kike Sançes Flores son olaraq 2024-cü ildə "Sevilya"da işləyib.
