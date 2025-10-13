İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilər
Futbol
- 13 oktyabr, 2025
- 13:07
İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" matçı martın 28-də Qətərdə keçirilə bilər.
"Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, FİFA bu qarşılaşmanı "Lusail Iconic" stadionunda təşkil etmək istəyir.
Digər variantlar kimi Mayami və Ər-Riyaddakı stadionlar nəzərdə tutulub. "Finalissima" matçının məkanı ilə bağlı yekun qərarın yaxın zamanda verilməsi gözlənilir.
AÇ-2024-də İspaniya millisi finalda İngiltərəni məğlub edib - 2:1. Argentina isə 2024-cü ildə təşkil olunan Amerika Kubokunun finalında Kolumbiya üzərində qələbə qazanıb - 1:0.
Qeyd edək ki, ilk "Finalissima" 2022-ci ilin iyununda Argentina və İtaliya milliləri arasında keçirilib. Bu qarşılaşmada Cənubi Amerika təmsilçisi 3:0 hesablı qələbə qazanıb.
