    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" Qətərdə keçirilə bilər

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 13:07
    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı Finalissima Qətərdə keçirilə bilər

    İspaniya və Argentina milliləri arasındakı "Finalissima" matçı martın 28-də Qətərdə keçirilə bilər.

    "Report" "Marca"ya istinadən xəbər verir ki, FİFA bu qarşılaşmanı "Lusail Iconic" stadionunda təşkil etmək istəyir.

    Digər variantlar kimi Mayami və Ər-Riyaddakı stadionlar nəzərdə tutulub. "Finalissima" matçının məkanı ilə bağlı yekun qərarın yaxın zamanda verilməsi gözlənilir.

    AÇ-2024-də İspaniya millisi finalda İngiltərəni məğlub edib - 2:1. Argentina isə 2024-cü ildə təşkil olunan Amerika Kubokunun finalında Kolumbiya üzərində qələbə qazanıb - 1:0.

    Qeyd edək ki, ilk "Finalissima" 2022-ci ilin iyununda Argentina və İtaliya milliləri arasında keçirilib. Bu qarşılaşmada Cənubi Amerika təmsilçisi 3:0 hesablı qələbə qazanıb.

