    Futbol
    • 26 sentyabr, 2025
    • 15:37
    İspaniya klubunun baş məşqçisi müqaviləsinin müddətinin uzadılmasını istəyir
    Maneul Pelleqrini

    Baş məşqçi Maneul Pelleqrini İspaniyanın "Betis" komandası ilə müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Estadio Deportivo" nəşri məlumat yayıb.

    72 yaşlı mütəxəssis La Liqa təmsilçisinin rəhbərliyindən məlumat gözləyir.

    Qeyd edək ki, Pelleqrini 2020-ci ildən "Betis"in baş məşqçisidir. Onun hazırkı sözləşməsinin müddəti 2026-cı ilin yayınadək qüvvədədir.

