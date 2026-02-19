İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 11:55
    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına start verilir.

    "Report" xəbər verir ki, "Samsunspor" Şimali Makedoniyada "Şkendiya"nın qonağı olacaq.

    "Yagelloniya" evdə "Fiorentina" ilə görüşcək. İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu isə Bosniya və Herseqovinada "Zriniski" ilə qarşılaşacaq.

    UEFA Konfrans Liqası

    Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar

    19 fevral

    21:45. "KuPS" (Finlandiya) – "Lex" (Polşa)

    21:45. "Noa" (Ermənistan) – AZ (Niderland)

    21:45. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)

    21:45. "Siqma" (Çexiya) – "Lozanna" (İsveçrə)

    00:00. "Yagelloniya" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya)

    00:00. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)– "Samsunspor" (Türkiyə)

    00:00. "Drita" (Kosovo) – "Sele" (Sloveniya)

    00:00. "Omoniya" (Kipr) – "Riyeka" (Xorvatiya)

    Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək.

