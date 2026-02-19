UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları keçiriləcək
UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına start verilir.
"Report" xəbər verir ki, "Samsunspor" Şimali Makedoniyada "Şkendiya"nın qonağı olacaq.
"Yagelloniya" evdə "Fiorentina" ilə görüşcək. İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu isə Bosniya və Herseqovinada "Zriniski" ilə qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
Pley-off mərhələsi, ilk oyunlar
19 fevral
21:45. "KuPS" (Finlandiya) – "Lex" (Polşa)
21:45. "Noa" (Ermənistan) – AZ (Niderland)
21:45. "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina) – "Kristal Pelas" (İngiltərə)
21:45. "Siqma" (Çexiya) – "Lozanna" (İsveçrə)
00:00. "Yagelloniya" (Polşa) – "Fiorentina" (İtaliya)
00:00. "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)– "Samsunspor" (Türkiyə)
00:00. "Drita" (Kosovo) – "Sele" (Sloveniya)
00:00. "Omoniya" (Kipr) – "Riyeka" (Xorvatiya)
Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək.