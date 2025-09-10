İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İspaniya klubu "Tottenhem"in futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 10 sentyabr, 2025
    • 22:46
    İspaniya klubu Tottenhemin futbolçusunu transfer etmək istəyir

    İspaniyanın "Atletiko" klubu "Tottenhem"in (İngiltərə) yarımmüdafiəçisi Rodriqo Bentankuru transfer etmək istəyir.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, La Liqa təmsilçisi 28 yaşlı yarımmüdafiəçini azad agent kimi sıralarına cəlb etməyi planlaşdırır.

    Uruqvay millisinin üzvünün klubu ilə olan müqaviləsinin müddəti isə gələn ilin yayında başa çatacaq.

    2022-ci ildən "Tottenhem"də çıxış edən Rodriqo Bentankur 117 matçda meydana çıxıb.

    Futbol transfer Premyer Liqa La Liqa Avropa futbolu

