İspaniya, Fransa və İtaliya çempionatlarında mövsümün simvolik komandası açıqlanıb

“WhoScored” nəşri Avropanın “Top-5” liqalarının üçündə 2022/2023 mövsümünün rəzmi komandasını tərtib edib.
“Report” xəbər verir ki, İspaniya La Liqası, Fransa Liqa 1-i və İtaliya A seriyasında geridə qalan mövsümün simvolik “11-liy”i və futbolçuların orta hesabla topladıqları xallar açıqlanıb.
İştirak etdiyi matçlardakı performansa görə, İspaniyada Antuan Qrizmann, Fransada Lionel Messi, İtaliyada isə Viktor Osimxen ən çox xal yığıblar.
İspaniya La Liqası
Qapıçı: Yeremias Ledesma (“Kadis” - 7.03);
Müdafiəçilər: Jül Kunde (“Barselona” - 6,97), Eder Militao (“Real Madrid” - 7,03), Xose Ximenes (“Atletiko” - 6,96), Xavi Qalan (“Selta” - 6,98);
Yarımmüdafiəçilər: Rodriqo (“Real Madrid” - 7,26), Frenki De Yonq (“Barselona” - 7,15), Pedri (“Barselona” - 7,20), Vinisyus Junior (“Real Madrid” - 7,35);
Hücumçular: Antuan Qrizmann (“Atletiko” - 7,69), Robert Levandovski (“Barselona” - 7,49).
Fransa Liqa 1-i
Qapıçı: Yevann Diuf (“Reyms” - 6,94);
Müdafiəçilər: Vanderson (“Monako” - 6,93), Andrey Jirotto (“Nant” - 7,09), Dante (“Nitsa” - 6,94), Kayo Enrike (“Monako” - 6,92);
Yarımmüdafiəçilər: Benjamin Buriqu (“Renn” - 7.15), Entso Le Fey (“Loryen” - 7.26), Teji Savanyer (“Monpelye” - 7.28), Remi Kabelya (“Lill” - 7.38);
Hücumçular: Lionel Messi (PSJ - 8,28), Kilian Mbappe (PSJ - 7,80).
İtaliya A seriyası
Qapıçı: İvan Provedel (“Latsio” - 6,89);
Müdafiəçilər: Covanni Di Lorenzo (“Napoli” - 7.04), Kim Min Jae (“Napoli” - 7.07), Danilo (“Yuventus” - 7.04), Fabiano Parisi (“Empoli” - 6.93);
Yarımmüdafiəçilər: Felipe Anderson (“Latsio” - 7.09), Sergey Milinkovic-Saviç (“Latsio” - 7.24), Adrien Rabyo (“Yuventus” - 7.11), Xviça Kvaratsxeliya (“Napoli” - 7.43);
Hücumçular: Viktor Osimxen (“Napoli” - 7.45), Lautaro Martines (“İnter” - 7.18).