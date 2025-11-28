İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 13:49
    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək

    İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Futbol Federasiyasının nümayəndəsi Amir Mehdi Ələvi dövlət televeziyasına açıqlamasında bildirib.

    Buna səbəb ABŞ-nin İrandan olan idmançılara tətbiq etdiyi viza məhdudiyyətləridir. O, məhdudiyyətləri qeyri-idman xarakterli hesab etdikləri üçün belə addım atdıqlarını söyləyib.

    Qeyd edək ki, ABŞ, Kanada və Meksikada 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Püşkatma mərasimi bu il dekabrın 5-də Vaşinqtonda baş tutacaq.

    İran DÇ-2026 ABŞ Kanada Meksika

