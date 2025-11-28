İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək
Futbol
- 28 noyabr, 2025
- 13:49
İran DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində iştirak etməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran Futbol Federasiyasının nümayəndəsi Amir Mehdi Ələvi dövlət televeziyasına açıqlamasında bildirib.
Buna səbəb ABŞ-nin İrandan olan idmançılara tətbiq etdiyi viza məhdudiyyətləridir. O, məhdudiyyətləri qeyri-idman xarakterli hesab etdikləri üçün belə addım atdıqlarını söyləyib.
Qeyd edək ki, ABŞ, Kanada və Meksikada 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Püşkatma mərasimi bu il dekabrın 5-də Vaşinqtonda baş tutacaq.
