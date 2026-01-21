"İnter" UEFA Çempionlar Liqasında klub tarixinin antirekorduna imza atıb
Futbol
- 21 yanvar, 2026
- 11:28
İtaliya təmsilçisi "İnter" UEFA Çempionlar Liqasında (ÇL) klub tarixinin antirekorduna imza atıb.
"Report"un məlumatına görə, bu, Milan komandasının əsas mərhələnin VII turunun oyununda evdə İngiltərənin "Arsenal" kollektivinə uduzması (1:3) ilə gerçəkləşib.
"İnter" tarixində ilk dəfə qitənin bir nömrəli klub turnirində mövsüm ərzində ardıcıl 3 görüşdə məğlubiyyətlə barışıb.
İtalyanlar daha əvvəl İngiltərənin "Liverpul" komandasına 0:1, İspaniya təmsilçisi "Atletiko"ya 1:2 hesabı ilə yenilib.
Qeyd edək ki, "İnter" hazırda 12 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.
