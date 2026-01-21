"İnter" UEFA Çempionlar Liqasında klub tarixinin antirekorduna imza atıb

İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    İtaliya təmsilçisi "İnter" UEFA Çempionlar Liqasında (ÇL) klub tarixinin antirekorduna imza atıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu, Milan komandasının əsas mərhələnin VII turunun oyununda evdə İngiltərənin "Arsenal" kollektivinə uduzması (1:3) ilə gerçəkləşib.

    "İnter" tarixində ilk dəfə qitənin bir nömrəli klub turnirində mövsüm ərzində ardıcıl 3 görüşdə məğlubiyyətlə barışıb.

    İtalyanlar daha əvvəl İngiltərənin "Liverpul" komandasına 0:1, İspaniya təmsilçisi "Atletiko"ya 1:2 hesabı ilə yenilib.

    Qeyd edək ki, "İnter" hazırda 12 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb.

