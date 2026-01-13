İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "İnter"in türkiyəli futbolçusu 2 həftəlik sıradan çıxıb

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 20:48
    İnterin türkiyəli futbolçusu 2 həftəlik sıradan çıxıb

    İtaliya təmsilçisi "İnter"in yarımmüdafiəçisi Hakan Çalhanoğlu yanvar ayının sonuna qədər komandasına kömək edə bilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    31 yaşlı futbolçunun sol ayaq əzələsində zədə aşkarlanıb. Türkiyəli oyunçu 2 həftə meydana çıxa bilməyəcək.

    Qeyd edək ki, Hakan Çalhanoğlu bu mövsüm "İnter"in heyətində bütün turnirlərdə 22 oyunda 8 qol vurub və 4 məhsuldar ötürmə edib .

    Hakan Çalhanoğlu zədə "İnter" klubu

    Son xəbərlər

    21:23

    Azərbaycanda ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait 4 dəfə artırılıb

    Sosial müdafiə
    21:20

    ABŞ bu il "Brent"in qiymət proqnozunu bir barel üçün 55,87 dollara qaldırıb

    Energetika
    20:54

    Qara dənizdə Türkiyənin iştirakı ilə dörd ölkənin hərbi təlimi keçirilib

    Region
    20:48

    "İnter"in türkiyəli futbolçusu 2 həftəlik sıradan çıxıb

    Futbol
    20:27

    Antonio Konte iki oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    20:25

    Azərbaycan Orta Dəhlizin cənub qolunu yeni nəqliyyat assosiasiyası vasitəsilə gücləndirir

    İnfrastruktur
    20:22

    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 3 minə çatıb

    Region
    20:19

    Qaradağ rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    20:11

    Gürcüstan XİN: Brüssel bürokratiyası Avropanın qlobal rolunu zəiflədir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti