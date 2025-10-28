İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    "İnter"in qapıçısı qəza törədib, 81 yaşlı kişi həyatını itirib

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:49
    İnterin qapıçısı qəza törədib, 81 yaşlı kişi həyatını itirib

    İtaliyanın "İnter" klubunun qapıçısı Xosep Martines elektrikli əlil arabasında olan 81 yaşlı kişini maşını ilə vurub.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında baş verib.

    Zərbə şiddətli olub və həmin şəxs hadisə yerində həyatını itirib.

    Həmin ərazidə yol müvəqqəti bağlanıb. "İnter"in baş məşqçisi Kristian Kivu bugünkü mətbuat konfransını ləğv edib.

    Xosep Martines Qəza "İnter"in qapıçısı

