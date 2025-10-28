"İnter"in qapıçısı qəza törədib, 81 yaşlı kişi həyatını itirib
Futbol
- 28 oktyabr, 2025
- 15:49
İtaliyanın "İnter" klubunun qapıçısı Xosep Martines elektrikli əlil arabasında olan 81 yaşlı kişini maşını ilə vurub.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında baş verib.
Zərbə şiddətli olub və həmin şəxs hadisə yerində həyatını itirib.
Həmin ərazidə yol müvəqqəti bağlanıb. "İnter"in baş məşqçisi Kristian Kivu bugünkü mətbuat konfransını ləğv edib.
