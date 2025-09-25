İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olub

    Futbol
    • 25 sentyabr, 2025
    • 12:41
    İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olub
    Luka Uilyams-Barnett

    Luka Uilyams-Barnett İngiltərənin "Tottenhem" klubunun tarixində meydana çıxan 900-cü futbolçu olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisi məlumat yayıb.

    16 yaşlı ingiltərəli hücumameyilli yarımmüdafiəçi buna "Donkaster"ə qalib gəldikləri Liqa Kubokunun 1/16 final oyununun 87-ci dəqiqəsində meydana çıxmaqla nail olub.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma "Tottenhem"in 3:0 hesablı qalibiyyəti ilə bitib.

