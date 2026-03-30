İngiltərəli azarkeşlər VAR sisteminin ləğvini dəstəkləyirlər
Futbol
- 30 mart, 2026
- 14:41
İngiltərə və Uelsdə azarkeşlərin maraqlarını təmsil edən Futbol Azarkeşləri Assosiasiyası sorğu keçirib.
"Report" "Sky Sport"a istinadən xəbər verir ki, respondentlərin 76 faizi Video köməkçi hakim (VAR) sisteminin ləğvini dəstəkləyirlər.
Premyer Liqa klublarının fanatlarına VAR-ın tətbiqi ilə bağlı ümumi təəssürat, sistemdə edilən müxtəlif dəyişikliklər, eləcə də video hakimlərin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi barədə 15 sual ünvanlanıb.
Azarkeşlər VAR-ın işinin nə daha sürətli, nə də daha dəqiq olduğuna inanırlar.
Stadionlara gedən tərəfdarların cəmi 3,4 faizi VAR-ın oyunun inkişafına müsbət təsir göstərdiyini düşünür.
Son xəbərlər
16:02
İsrail Qəzza zolağının şimalında HƏMAS-ın terror özəyini zərərsizləşdiribDigər ölkələr
15:52
Azərbaycanın U-17 millisi Malta ilə heç-heçə edibFutbol
15:44
Simonyan belçikalı parlamentarilərlə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edibRegion
15:41
Bakı Təşəbbüs Qrupu: BMT-nin transatlantik qul ticarətinə dair qətnaməsini tam dəstəkləyirikXarici siyasət
15:36
Azərbaycan pambıq ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıbBiznes
15:23
İran Beyrutun qərarına baxmayaraq səfirini Livandan geri çağırmaqdan imtina edibDigər ölkələr
14:54
TAP vasitəsilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıbEnergetika
14:50
Tural Qurbanov ilk dəfə beynəlxalq oyuna baş hakim kimi təyinat alıbFutbol
14:48