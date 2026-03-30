İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    İngiltərəli azarkeşlər VAR sisteminin ləğvini dəstəkləyirlər

    Futbol
    • 30 mart, 2026
    • 14:41
    İngiltərəli azarkeşlər VAR sisteminin ləğvini dəstəkləyirlər

    İngiltərə və Uelsdə azarkeşlərin maraqlarını təmsil edən Futbol Azarkeşləri Assosiasiyası sorğu keçirib.

    "Report" "Sky Sport"a istinadən xəbər verir ki, respondentlərin 76 faizi Video köməkçi hakim (VAR) sisteminin ləğvini dəstəkləyirlər.

    Premyer Liqa klublarının fanatlarına VAR-ın tətbiqi ilə bağlı ümumi təəssürat, sistemdə edilən müxtəlif dəyişikliklər, eləcə də video hakimlərin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi barədə 15 sual ünvanlanıb.

    Azarkeşlər VAR-ın işinin nə daha sürətli, nə də daha dəqiq olduğuna inanırlar.

    Stadionlara gedən tərəfdarların cəmi 3,4 faizi VAR-ın oyunun inkişafına müsbət təsir göstərdiyini düşünür.

    İngiltərə Premyer Liqası VAR sistemi
    Premier League fans back call to scrap VAR

    Son xəbərlər

    16:02

    İsrail Qəzza zolağının şimalında HƏMAS-ın terror özəyini zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    15:52

    Azərbaycanın U-17 millisi Malta ilə heç-heçə edib

    Futbol
    15:44

    Simonyan belçikalı parlamentarilərlə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib

    Region
    15:41

    Bakı Təşəbbüs Qrupu: BMT-nin transatlantik qul ticarətinə dair qətnaməsini tam dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    15:36

    Azərbaycan pambıq ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    15:23

    İran Beyrutun qərarına baxmayaraq səfirini Livandan geri çağırmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    14:54

    TAP vasitəsilə Azərbaycandan Avropaya qaz tədarükü sifarişlərinin həcmləri açıqlanıb

    Energetika
    14:50

    Tural Qurbanov ilk dəfə beynəlxalq oyuna baş hakim kimi təyinat alıb

    Futbol
    14:48

    Avropa Komissiyası Avropa və Ukrayna üçün müdafiə sahəsində 1,5 milyard avroluq proqramı təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti