İngiltərə yığmasının müdafiəçisi yayda klubunu tərk edəcək
Futbol
- 18 oktyabr, 2025
- 13:01
İngiltərə yığmasının müdafiəçisi Mark Qehi 2026-cı ilin yayında "Kristal Pelas"ı tərk edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın baş məşqçisi Oliver Qlasner yerli mətbuata açıqlamasında bildirib.
O, 25 yaşlı futbolçunun klubla yeni müqavilə imzalamayacağını bildirib.
Qeyd edək ki, M.Qehi 2021-ci ilin yayında "Çelsi"dən "Kristal Pelas"a 23 milyon avro qarşılığında transfer olunub.
Son xəbərlər
13:56
XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirikRegion
13:44
"Neftçi" klubu Vinsent Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
13:41
ADB Türk İnvestisiya Fondu ilə layihələrin birgə maliyyələşdirilməsinə hazırdırMaliyyə
13:33
Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıbBiznes
13:31
Ermənistan müxalifəti hakimiyyəti inzibati resurslardan istifadə etməkdə ittiham edibRegion
13:27
ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıbİnfrastruktur
13:27
Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdırDigər ölkələr
13:24
Foto
Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılırMədəniyyət siyasəti
13:18