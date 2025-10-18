İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 18 oktyabr, 2025
    • 13:01
    İngiltərə yığmasının müdafiəçisi yayda klubunu tərk edəcək

    İngiltərə yığmasının müdafiəçisi Mark Qehi 2026-cı ilin yayında "Kristal Pelas"ı tərk edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə komandanın baş məşqçisi Oliver Qlasner yerli mətbuata açıqlamasında bildirib.

    O, 25 yaşlı futbolçunun klubla yeni müqavilə imzalamayacağını bildirib.

    Qeyd edək ki, M.Qehi 2021-ci ilin yayında "Çelsi"dən "Kristal Pelas"a 23 milyon avro qarşılığında transfer olunub.

