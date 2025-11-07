İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    Futbol
    • 07 noyabr, 2025
    • 16:16
    Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı baş məşqçisi açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bu ada İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubunun baş məşqçisi Ruben Amorim layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, "qırmızı şeytanlar" oktyabrda üç oyun keçirib. Komanda "Sanderlend"ı (2:0), "Liverpul"u (2:1) və "Brayton"u (4:2) məğlub edib.

