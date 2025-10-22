İngiltərə millisinin futbolçusu klubunu dəyişə bilər
Futbol
- 22 oktyabr, 2025
- 14:40
İngiltərə millisinin futbolçusu Elliot Anderson klubunu dəyişə bilər.
"Report" "Mirror Football"a istinadən xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" 22 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir.
"Nottinqem Forest"də çıxış edən oyunçu ilə "Mançester Siti" və "Çelsi" də maraqlanır.
Hazırkı komandası isə Andersonu heyətdə saxlamaq niyyətindədir.
Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi cari mövsüm Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində 10 matça çıxıb və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
15:45
Azərbaycan Türkmənistanla qaz və "yaşıl enerji" sahələrində sıx tərəfdaşlığa hazırdırEnergetika
15:42
Foto
Rusiyanın Kiyevə zərbələri nəticəsində azərbaycanlılara məxsus evlər zərər görübDigər ölkələr
15:38
Azərbaycanda kartlarla ölkəxarici fırıldaqçılıq əməliyyatlarının həcmi II rübdə 2 dəfədən çox artıbMaliyyə
15:38
Azərbaycanda vərəmə yoluxma sayı azalmaqdadırSağlamlıq
15:35
Rəşad Nəbiyev: "Dar boğazı" aradan qaldırmaq üçün yaradılacaq birgə müəssisə daşıma xərclərini 1,5–2 dəfə aşağı salacaq"İnfrastruktur
15:34
"Şamaxı" klubu Apellyasiya Arbitraj Tribunalına müraciət etməyəcəkFutbol
15:32
Belçikalı turist: Azərbaycanın öz ərazilərini qaytaracağına həmişə inanmışamQarabağ
15:31
Azərbaycan məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq xərclərini 3 %-ə yaxın artırıbMaliyyə
15:27