    İngiltərə millisinin futbolçusu klubunu dəyişə bilər

    Futbol
    • 22 oktyabr, 2025
    • 14:40
    İngiltərə millisinin futbolçusu klubunu dəyişə bilər

    İngiltərə millisinin futbolçusu Elliot Anderson klubunu dəyişə bilər.

    "Report" "Mirror Football"a istinadən xəbər verir ki, "Mançester Yunayted" 22 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatmaq istəyir.

    "Nottinqem Forest"də çıxış edən oyunçu ilə "Mançester Siti" və "Çelsi" də maraqlanır.

    Hazırkı komandası isə Andersonu heyətdə saxlamaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi cari mövsüm Premyer Liqa təmsilçisinin heyətində 10 matça çıxıb və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

