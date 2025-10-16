İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı klubu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2025
    • 21:15
    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı klubu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İngiltərə millisinin əsas qapıçısı Cordan Pikford klubu "Everton"la müqaviləsinin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    31 yaşlı qolkiperin Mersisayd kollektivi ilə yeni sözləşməsi 2029-cu ildə başa çatacaq.

    Təcrübəli oyunçunun əvvəlki müqaviləsi 2027-ci ilin yayınadək qüvvədə idi.

    Qeyd edək ki, Cordan Pikford 2017-ci ildən "Everton"da çıxış edir.

