İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    • 08 noyabr, 2025
    • 17:31
    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    İngiltərənin səviyyəcə ikinci liqası sayılan Çempionşip təmsilçisi "Preston"un futbolçusu Milutin Osmaiç 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib.

    "Report" İngiltərə Futbol Assosasiyasına istinadən xəbər verir ki, monteneqrolu hücumçunun cəzalanmasına səbəb həmkarını irqi zəmində təhqir etməsi olub.

    Hücumçu bu ilin fevralında keçirilən çempionat matçında Tunis millisinin və "Börnli"nin yarımmüdafiəçisi Hannibal Meybriyə qarşı irqçi ifadələr işlədib.

    Bu, futbolçunun ilk qalmaqallı hərəkəti deyil. O, 2024-cü ildə rəqibinin boynundan dişlədiyinə görə də 8 oyunluq diskvalifikasiya edilmişdi.

    Qeyd edək ki, M.Osmaiç 2023-cü ildən "Preston"da çıxış edir. Komanda Çempionşipin turnir cədvəlində 4-cü yeri tutur.

    "Preston" İngiltərə Futbol Assosiasiyası Çempionşip diskvalifikasiya

    Son xəbərlər

    17:46

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" "Karvan-Yevlax"ı məğlub edib

    Futbol
    17:42

    Bakıda Ərdoğanla Şahbaz Şərif arasında görüş olub

    Region
    17:39
    Foto

    Cənub zonasında Zəfərin 5-ci ildönümü  qeyd olunub

    Daxili siyasət
    17:35

    Bakıda hərbi paradda nümayiş etdirilən Azərbaycan Ordusunun arsenalındakı müasir texnika - SİYAHI

    Hərbi
    17:33

    Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan hərbi paradda 5 mindən çox şəxsi heyət iştirak edib

    Hərbi
    17:31

    İngiltərə klubunun futbolçusu 9 oyunluq diskvalifikasiya edilib

    Futbol
    17:30

    Tehran sakinlərinə suyun verilməsi məhdudlaşdırılıb

    Region
    17:17

    Azərbaycan COP30-da yeni NDC təqdim edib

    COP29
    17:15

    Niderland XİN-in nümayəndəsi gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti