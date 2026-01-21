İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb
Futbol
- 21 yanvar, 2026
- 15:46
İngiltərənin "Aston Villa" klubu "Roma"da icarə əsasında çıxış edən futbolçusu Leon Beylini geri qaytarıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
28 yaşlı yamaykalı vingerin "Roma"dakı icarə müddətinin başa çatdığı və onun komandaya geri döndüyü bildirlib.
Qeyd edək ki, ötən yay İtaliya klubuna keçən futbolçu ciddi zədə problemləri səbəbindən heyətdə cəmi 317 dəqiqə keçirib. O, bu müddətdə meydana çıxdığı 11 matçda 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
15:54
Naxçıvanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin ümumi dəyəri cüzi artıbMaliyyə
15:54
Bu gün Davosda Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin görüşü keçiriləcəkRegion
15:53
Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilibDaxili siyasət
15:50
IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıbEnergetika
15:50
Foto
Video
Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9Hadisə
15:49
Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıbİnfrastruktur
15:47
İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilibSağlamlıq
15:46
İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıbFutbol
15:45