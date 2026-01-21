İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:46
    İngiltərə klubu Romadakı futbolçusunu geri qaytarıb

    İngiltərənin "Aston Villa" klubu "Roma"da icarə əsasında çıxış edən futbolçusu Leon Beylini geri qaytarıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    28 yaşlı yamaykalı vingerin "Roma"dakı icarə müddətinin başa çatdığı və onun komandaya geri döndüyü bildirlib.

    Qeyd edək ki, ötən yay İtaliya klubuna keçən futbolçu ciddi zədə problemləri səbəbindən heyətdə cəmi 317 dəqiqə keçirib. O, bu müddətdə meydana çıxdığı 11 matçda 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    "Aston Villa" "Roma" Leon Beyli

