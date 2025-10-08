İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 16:47
    İngiltərə klubu futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İngiltərənin "Everton" klubu futbolçusu Ceyms Tarkovski ilə müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.

    32 yaşlı müdafiəçinin yeni sözləşməsi 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub. Onun əvvəlki müqaviləsinin müddəti gələn ilin yayında bitməli idi.

    Qeyd edək ki, 2022-ci ildən "Everton"da çıxış edən Tarkovski cari mövsüm 9 matçda meydanda olub.

