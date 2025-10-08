İngiltərə klubu futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 16:47
İngiltərənin "Everton" klubu futbolçusu Ceyms Tarkovski ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisi məlumat yayıb.
32 yaşlı müdafiəçinin yeni sözləşməsi 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub. Onun əvvəlki müqaviləsinin müddəti gələn ilin yayında bitməli idi.
Qeyd edək ki, 2022-ci ildən "Everton"da çıxış edən Tarkovski cari mövsüm 9 matçda meydanda olub.
