İngiltərə klubları Arda Güləri transfer etmək istəyir
Futbol
- 07 oktyabr, 2025
- 15:23
İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən klublar İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Arda Güləri heyətinə qatmaq istəyirlər.
"Report" "Football Insider"a istinadən xəbər verir ki, bunlar "Arsenal" və "Nyukasl" komandalarıdır.
20 yaşlı türkiyəli yarımmüdafiəçi klubunu dəyişmək qərarına gəlsə, "Arsenal" oyunçu üçün hərəkətə keçəcək.
Qeyd edək kİ, Arda Gülər 2023-cü ildə "Fənərbağça"dan 24 milyon avro qarşılığında "Real"a keçib.
