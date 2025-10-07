İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    07 oktyabr, 2025
    • 15:23
    İngiltərə klubları Arda Güləri transfer etmək istəyir

    İngiltərə Premyer Liqasında çıxış edən klublar İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Arda Güləri heyətinə qatmaq istəyirlər.

    "Report" "Football Insider"a istinadən xəbər verir ki, bunlar "Arsenal" və "Nyukasl" komandalarıdır.

    20 yaşlı türkiyəli yarımmüdafiəçi klubunu dəyişmək qərarına gəlsə, "Arsenal" oyunçu üçün hərəkətə keçəcək.

    Qeyd edək kİ, Arda Gülər 2023-cü ildə "Fənərbağça"dan 24 milyon avro qarşılığında "Real"a keçib.

