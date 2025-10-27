"İmişli"nin futbolçusu əməliyyat olunub

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 27 oktyabr, 2025
    • 19:25
    İmişlinin futbolçusu əməliyyat olunub

    Misli Premyer Liqasının IX turunda "Kəpəz"lə matçda zədələnən "İmişli"nin futbolçusu Vüsal Qənbərov əməliyyat olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    O, qamış və incik sümüklərinin sınığı diaqnozu ilə əməliyyat keçirib. Əməliyyat uğurla həyata baş tutub və futbolçunun vəziyyəti stabildir.

    Vüsal Qənbərov hazırda klubun tibbi heyətinin nəzarəti altındadır və yaxın günlərdə reabilitasiya mərhələsinə başlayacaq.

