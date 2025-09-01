    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Futbol
    • 01 sentyabr, 2025
    • 21:46
    İmişli klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcək

    "İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşmək üçün İmişliyə səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaqda rəhbərlik və oyunçular tərəfdarlara maraqlı olan suallara cavab verəcəklər.

    Sentyabrın 3-dəki görüş Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, "İmişli" klubu İmişli şəhər stadionunda davam edən təmir işləri ilə əlaqədər cari mövsüm Misli Premyer Liqasının ilk iki turunda rəqiblərini Şamaxıda qəbul edib. 

    Premyer Liqa   İmişli futbol klubu   Azarkeş  

