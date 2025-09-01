"İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcək
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 21:46
"İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşmək üçün İmişliyə səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaqda rəhbərlik və oyunçular tərəfdarlara maraqlı olan suallara cavab verəcəklər.
Sentyabrın 3-dəki görüş Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, "İmişli" klubu İmişli şəhər stadionunda davam edən təmir işləri ilə əlaqədər cari mövsüm Misli Premyer Liqasının ilk iki turunda rəqiblərini Şamaxıda qəbul edib.
Son xəbərlər
22:23
A Seriyası klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisini icarəyə götürübFutbol
22:16
Türkiyənin üç vilayətində meşə yanırRegion
21:57
Lənkəranda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürübHadisə
21:46
"İmişli" klubunun rəhbərliyi və futbolçuları azarkeşlərlə görüşəcəkFutbol
21:43
Slovakiyanın Baş naziri Zelenski ilə görüşəcəkDigər ölkələr
21:39
Səfir: Pakistan-Azərbaycan qardaşlığı arasında heç nə ola bilməzXarici siyasət
21:25
Kobaxidze: QHT-lər dövlət əleyhinə fəaliyyət göstəriblər, hər kəs istintaqla əməkdaşlıq etməlidirRegion
21:17
Kaya Kallas İranı AEBA ilə tam əməkdaşlığa çağırırDigər ölkələr
21:05