    "İmişli" klubu İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcək

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 15:22
    "İmişli" klubu AFFA İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Açıqlamada İntizam Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında çıxarılan qərarların ağır olduğu və müvafiq hüquqi çərçivədə Apellyasiya Arbitraj Tribunalına şikayət təqdim ediləcəyi bildirilib.

    Qeyd edək ki, AFFA İntizam Komitəsi Misli Premyer Liqasında IV turun "Sumqayıt"la ev oyununun (1:0) 67-ci dəqiqəsində adı protokolda olmayan İbrahim Əliyevin meydana çıxması səbəbindən "İmişli"yə 0:3 hesablı texniki məğlubiyyət verib. Bununla yanaşı, klub 5 000 manat cərimələnib.

    AFFA İntizam Komitəsi "İmişli" klubu Apellyasiya

