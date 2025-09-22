İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    III MDB Oyunlarında futbol yarışının püşkü atılıb

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2025
    • 16:42
    III MDB Oyunlarında futbol yarışının püşkü atılıb

    Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında futbol yarışının püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, püşkatmanın nəticəsinə görə, 16 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası A qrupunda Tacikistan və Qırğızıstan yığmaları ilə qarşılaşacaq.

    B qrupunda isə Belarus, Rusiya və Özbəkistanın U-16 kollektivləri üz-üzə gələcəklər.

    Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunacaq turnirdə 6 komanda iki qrupda mübarizə aparacaq. Qrup qalibləri finalda çempionu müəyyənləşdirəcəklər. Qruplarda ikinci yeri tutacaq komandalar 3-cü yer uğrunda matçda, üçüncülər isə 5-ci yer uğrunda görüşdə üz-üzə gələcəklər.

    A qrupu

    27 sentyabr

    12:00. Tacikistan – Azərbaycan

    29 sentyabr

    14:00. Qırğızıstan – Tacikistan

    1 oktyabr

    14:00. Azərbaycan - Qırğızıstan

    B qrupu

    27 sentyabr

    14:00. Belarus – Rusiya

    29 sentyabr

    12:00. Belarus – Özbəkistan

    1 oktyabr

    12:00. Rusiya – Özbəkistan

    3 oktyabr

    12:00. 5-ci yer uğrunda matç

    14:00. 3-cü yer uğrunda matç

    4 oktyabr

    14:00. Final

