III MDB Oyunları: Tacikistanın U-16 millisi böyükhesablı qələbə qazanıb
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 16:02
III MDB Oyunları çərçivəsində daha bir futbol matçı başa çatıb.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, futbol üzrə Tacikistanın U-16 millisi A qrupunda Qırğızısan üzərində böyük hesabı qələbə qazanıb - 7:1.
Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında futbol yarışlarına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.
