I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb
Futbol
- 23 oktyabr, 2025
- 14:37
Azərbaycan I Liqasında ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Şahdağ Qusar"ın oyunçusu Ruslan Voronsova VI turda "Cəbrayıl"la oyundan əvvəl mükafat təqdim olunub.
Futbolçunu PFL-in Media şöbəsinin rəisi Müzəffər Müzəffərli təltif edib.
