    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" 21 qolla qələbə qazanıb

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 17:33
    Futzal üzrə Yüksək Liqa: Araz-Naxçıvan 21 qolla qələbə qazanıb

    Futzal üzrə Yüksək Liqada VIII turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Baku Fire" U-19 kollektivini 6:4 hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca "Neftçi" İK "Şuşa" komandasına 12:3 hesabı ilə qalib gəlib.

    Günün son görüşündə isə ölkə çempionu "Araz-Naxçıvan" "Lənkəran"dan güclü olub - 21:3.

    Xal durumu: "Neftçi" İK – 22, "Araz-Naxçıvan" – 19, "Baku Fire" – 17, "Şuşa" – 9, U-19 – 3, Lənkəran – 0.

    futzal Yüksək Liqa VIII tur "Neftçi" İK

