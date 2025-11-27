Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" 21 qolla qələbə qazanıb
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 17:33
Futzal üzrə Yüksək Liqada VIII turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Baku Fire" U-19 kollektivini 6:4 hesabı ilə üstələyib.
Ardınca "Neftçi" İK "Şuşa" komandasına 12:3 hesabı ilə qalib gəlib.
Günün son görüşündə isə ölkə çempionu "Araz-Naxçıvan" "Lənkəran"dan güclü olub - 21:3.
Xal durumu: "Neftçi" İK – 22, "Araz-Naxçıvan" – 19, "Baku Fire" – 17, "Şuşa" – 9, U-19 – 3, Lənkəran – 0.
