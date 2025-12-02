Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk 1/4 finalçı müəyyənləşib
Futbol
- 02 dekabr, 2025
- 16:52
Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda ilk 1/4 finalçı müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, 1/8 finalda "Şahdağ Qusar"ın qonağı olan "Turan Tovuz" 2:1 hesabı ilə qalib gələrək adını növbəti mərhələyə yazdırıb.
Qərb təmsilçisi növbəti raundda "Araz-Naxçıvan" – "Kəpəz" duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, 1/8 final mərhələsi dekabrın 4-də başa çatacaq.
