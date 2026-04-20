Frenk Lempard "Çempionşip"də mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilib
Futbol
- 20 aprel, 2026
- 09:53
Frenk Lempard "Çempionşip"də (İngiltərə) mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə turnirin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Onun baş məşqçisi olduğu "Koventri Siti" Premyer Liqaya vəsiqəni vaxtından əvvəl təmin edib. Komanda 2000/2001 mövsümündən sonra ilk dəfə elitada mübarizə aparacaq.
Xatırladaq ki, daha əvvəl "Çelsi" və "Everton"da işləmiş İngiltərə millisinin sabiq futbolçusu 2024-cü ilin noyabrında "Koventri Siti"nin uğurları üçün çalışır.
Son xəbərlər
10:05
Bakı–Banqkok Bəyannaməsi qəbul olunubXarici siyasət
10:03
Rumen Radevin partiyası Bolqarıstanda keçirilən seçkilərdə böyük fərqlə liderlik edirDigər ölkələr
10:00
Foto
Bakıda kibertəhlükəsizlik üzrə genişmiqyaslı beynəlxalq təlimlər başlayıbİKT
09:53
Frenk Lempard "Çempionşip"də mövsümün ən yaxşı baş məşqçisi seçilibFutbol
09:52
"Azərpoçt"un rəhbəri işdən çıxıbİKT
09:43
Qlobal şokların Azərbaycanda iqtisadi artıma təsiriMaliyyə
09:41
Foto
Türkiyənin Mədəniyyət Marşrutu Festivalları bu il 26 şəhərdə keçiriləcəkRegion
09:37
İranda "Mossad" ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan iki nəfər edam edilibRegion
09:28