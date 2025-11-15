Fransa millisinin futbolçusu: "Məqsədimiz qələbə qazanmaq və statistikanı genişləndirməkdir"
Fransa millisinin məqsədi sabah DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycanla keçirəcəyi matçda qələbə qazanmaqdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Fransa millisinin futbolçusu İbrahim Konate matçdan əvvəl mətbuat konfransında deyib.
O, qarşılaşmadan zövq almağa çalışacaqlarını deyib:
"Kapitan olub-olmayacağını bilmirəm. Oyun çətin keçə bilər. Çalışırıq zövq alaq. Məqsədimiz qələbə qazanmaq və statistikanı genişləndirməkdir. İlk oyunda Azərbaycan yığması bizi təəccübləndirmişdi. Bilirəm bəlkə də bu fikirlərimə görə məni tənqid edəcəksiniz. Sabah nə olur olsun, artıq DÇ-2026-nın final mərhələsinə vəsiqəni təmin etmişik. Gələcək matçlara fokuslanmırıq. Anı yaşayırıq. Azərbaycan yığması illik oyunda keyfiyyətini göstərmişdi".
Qeyd edək ki, Azərbaycan – Fransa qarşılaşması noyabrın 16-da, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.