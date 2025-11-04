"Fiorentina" Stefano Pioli ilə yolları ayırıb
Futbol
- 04 noyabr, 2025
- 15:12
İtaliyanın "Fiorentina" klubu baş məşqçi Stefano Pioli ilə yolları ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Piolini müvəqqəti olaraq Daniele Qaloppanın əvəz edəcəyi bildirilib.
Son xəbərlər
15:38
ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edibDigər ölkələr
15:35
VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıbKomanda
15:30
Xarici xüsusi xidmət orqanlarına casusluq etməkdə təqsirləndirilən şəxsin məhkəməsi başlayıbHadisə
15:28
Rəy
Prezidentin dövlət dili ilə bağlı çağırışı: onu qorumasaq, milli kimliyimiz sarsılar - ŞƏRHAnalitika
15:27
KOBİA Saatlıda sahibkarlarla pambığın alış qiymətini müzakirə edibBiznes
15:26
NTD amerikalı basketbolçunun müqaviləsinə xitam veribKomanda
15:24
Mikayıl Cabbarov: "SOCAR-ın xalis mənfəətliliyi son 5 ildə 2 dəfədən çox artıb"Energetika
15:23
Lənkəranda xəstənin əməliyyatdan sonra ölməsinin səbəbi açıqlanıb - YENİLƏNİBHadisə
15:19