    "Fiorentina" Stefano Pioli ilə yolları ayırıb

    Futbol
    • 04 noyabr, 2025
    • 15:12
    Fiorentina Stefano Pioli ilə yolları ayırıb
    Stefano Pioli

    İtaliyanın "Fiorentina" klubu baş məşqçi Stefano Pioli ilə yolları ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Piolini müvəqqəti olaraq Daniele Qaloppanın əvəz edəcəyi bildirilib.

