"Fiorentina"nın futbolçusu Dodo Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzindədir
Futbol
- 02 oktyabr, 2026
- 10:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İtaliyanın "Fiorentina" komandasının futbolçusu Dodo Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzindədir.
"Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, "Milan", "Yuventus" və İspaniya təmsilçisi "Barselona" 27 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə maraqlanır.
Braziliyalı oyunçunun Florensiya klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında bitir.
Tərəflər yeni sözləşmə barədə razılığa gələ bilməyiblər.
Son xəbərlər
04:57
Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaqFutbol
04:24
UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilibDigər ölkələr
04:21
"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıbDigər ölkələr
03:46
Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaqDigər ölkələr
03:28
"Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaqDigər ölkələr
02:56
BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18