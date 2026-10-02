İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    "Fiorentina"nın futbolçusu Dodo Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzindədir

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 10:58
    Fiorentinanın futbolçusu Dodo Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzindədir

    İtaliyanın "Fiorentina" komandasının futbolçusu Dodo Avropanın aparıcı klublarının diqqət mərkəzindədir.

    "Report" "La Gazzetta dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, "Milan", "Yuventus" və İspaniya təmsilçisi "Barselona" 27 yaşlı cinah müdafiəçisi ilə maraqlanır.

    Braziliyalı oyunçunun Florensiya klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında bitir.

    Tərəflər yeni sözləşmə barədə razılığa gələ bilməyiblər.

    Dodo Fiorentina FK Milan FK Barselona FK Yuventus FK
    MiniBoss
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