İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    FIFA Rusiya klubuna transfer qadağası tətbiq edib

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 16:46
    FIFA Rusiya klubuna transfer qadağası tətbiq edib

    FIFA Rusiyanın "Rostov" klubuna transfer qadağası tətbiq edib.

    "Report" ali futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisi üç transfer dönəmində yeni oyunçuları qeydiyyatdan keçirə bilməyəcək.

    Lakin qərarın səbəbi açıqlanmayıb.

    Qeyd edək ki, "Rostov" Premyer Liqada 21 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    FIFA transfer qadağası Rostov klubu Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    17:16

    Aİ-nin Ermənistandakı Monitorinq Missiyasının rəhbəri fəaliyyətini başa vurur

    Region
    17:13

    Dünyanın aparıcı muzeylərində Azərbaycan mədəniyyəti guşələri yaradıla bilər

    Daxili siyasət
    17:10

    Dünya Bankı və "Yaşıl Enerji Dəhlizi" birgə müəssisəsi əməkdaşlığın növbəti addımlarını razılaşdırıblar

    Energetika
    17:08

    Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 98 min barel geri qalıb

    Energetika
    17:06

    Azərbaycan dilindən BMT-nin əsas dillərinə və əksinə tərcümə lüğətləri hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:04

    Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı ilə bağlı 6 dövlət proqramı hazırlanacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:04

    "Qəbələ" yoxlama oyununda "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib

    Futbol
    17:00

    Milli kino fondu, dövlət televiziya və radio arxivləri tam rəqəmsallaşdırılacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    17:00

    Azərbaycanın mədəniyyət dəyərlərinə dair fənn tədris ediləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti