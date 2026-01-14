FIFA Rusiya klubuna transfer qadağası tətbiq edib
Futbol
- 14 yanvar, 2026
- 16:46
FIFA Rusiyanın "Rostov" klubuna transfer qadağası tətbiq edib.
"Report" ali futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisi üç transfer dönəmində yeni oyunçuları qeydiyyatdan keçirə bilməyəcək.
Lakin qərarın səbəbi açıqlanmayıb.
Qeyd edək ki, "Rostov" Premyer Liqada 21 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
