    FIFA reytinqi: Azərbaycan millisi daha iki pillə geriləyib

    Futbol
    18 sentyabr, 2025
    12:06
    FIFA reytinqi: Azərbaycan millisi daha iki pillə geriləyib

    Azərbaycan millisi FIFA reytinqində daha iki pillə geriləyib.

    "Report" ali futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma 1148,09 xalla 124-cü sırada qərarlaşıb.

    Komanda DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiyaya beş cavabsız qolla uduzub. Bakıda isə Ukrayna ilə heç-heçə edib - 1:1.

    Qeyd edək ki, FIFA reytinqinin ilk pilləsində İspaniya (1875,37) yer alıb. Fransa (1870,92) ikinci, Argentina (1870,32) üçüncü olub.

