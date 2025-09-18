FIFA reytinqi: Azərbaycan millisi daha iki pillə geriləyib
Futbol
- 18 sentyabr, 2025
- 12:06
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində daha iki pillə geriləyib.
"Report" ali futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, yığma 1148,09 xalla 124-cü sırada qərarlaşıb.
Komanda DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində İslandiyaya beş cavabsız qolla uduzub. Bakıda isə Ukrayna ilə heç-heçə edib - 1:1.
Qeyd edək ki, FIFA reytinqinin ilk pilləsində İspaniya (1875,37) yer alıb. Fransa (1870,92) ikinci, Argentina (1870,32) üçüncü olub.
