Ferran Torres İspaniya millisinin düşərgəsini tərk edib
- 02 oktyabr, 2026
- 19:38
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Futbol üzrə İspaniya yığmasının və Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Ferran Torres milli komandanın düşərgəsini tərk edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
26 yaşlı hücumçunun sol topuğunda narahatlıq yaranıb. Sözügedən problem əvvəlcə onun məşqlərdə və oyunlarda iştirakına mane olmayıb. Lakin ağrıların davam etməsi səbəbindən futbolçunun klubuna qayıtmasına qərar verilib.
Qeyd olunub ki, Torresin reabilitasiyasına üstünlük veriləcək. RFEF-in həkimləri PSJ-nin tibbi heyəti ilə daim əlaqə saxlayıb və futbolçunun vəziyyəti birgə nəzarətdə olub.
Baş məşqçi Luis de la Fuente Torresin əvəzinə İspaniyanın U-21 millisinin futbolçusu Karlos Espini əsas komandaya cəlb edib.
İspaniya millisi oktyabrın 3-də UEFA Millətlər Liqasında Çexiyanı qəbul edəcək. Komanda oktyabrın 6-da isə səfərdə Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.