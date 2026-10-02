İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Ferran Torres İspaniya millisinin düşərgəsini tərk edib

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2026
    • 19:38
    Ferran Torres İspaniya millisinin düşərgəsini tərk edib

    Futbol üzrə İspaniya yığmasının və Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Ferran Torres milli komandanın düşərgəsini tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    26 yaşlı hücumçunun sol topuğunda narahatlıq yaranıb. Sözügedən problem əvvəlcə onun məşqlərdə və oyunlarda iştirakına mane olmayıb. Lakin ağrıların davam etməsi səbəbindən futbolçunun klubuna qayıtmasına qərar verilib.

    Qeyd olunub ki, Torresin reabilitasiyasına üstünlük veriləcək. RFEF-in həkimləri PSJ-nin tibbi heyəti ilə daim əlaqə saxlayıb və futbolçunun vəziyyəti birgə nəzarətdə olub.

    Baş məşqçi Luis de la Fuente Torresin əvəzinə İspaniyanın U-21 millisinin futbolçusu Karlos Espini əsas komandaya cəlb edib.

    İspaniya millisi oktyabrın 3-də UEFA Millətlər Liqasında Çexiyanı qəbul edəcək. Komanda oktyabrın 6-da isə səfərdə Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.

    Ferran Torres Futbol üzrə İspaniya millisi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:57

    Arda Güler İtaliya ilə matçda oynamayacaq

    Futbol
    04:24

    UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilib

    Digər ölkələr
    04:21

    "Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıb

    Digər ölkələr
    03:46

    Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaq

    Digər ölkələr
    03:28

    "Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaq

    Digər ölkələr
    02:56

    BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:17

    Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Günüdür

    Xarici siyasət
    01:52

    Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyib

    Region
    01:18

    Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti