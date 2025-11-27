İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    

    Erlinq Holannın "YouTube" kanalı 1 milyon izləyici kütləsi toplayıb

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 22:26
    Erlinq Holannın YouTube kanalı 1 milyon izləyici kütləsi toplayıb

    Norveç millisinin və İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holannın "YouTube" kanalı 1 milyon izləyici kütləsi toplayıb.

    "Report" xəbər verir ki, ötən ay öz kanalını açan 25 yaşlı futbolçu izləyici sayına əsasan sözügedən platorfma tərəfindən "qızıl düymə" ilə mükafatlandırılıb.

    O, indiyə qədər izləyiciləri üçün "YouTube" kanalında cəmi 3 video paylaşıb.

    Qeyd edək ki, Erlinq Holann cari mövsüm İngiltərə Premyer Liqasında çıxdığı 12 oyunda 14 qol vurub.

    

