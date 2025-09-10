Erlinq Holann XXI əsrin rekorduna imza atıb
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 09:07
Norveç millisinin futbolçusu Erlinq Holann XXI əsrin rekorduna imza atıb.
"Report"un məlumatına görə, 25 yaşlı hücumçu buna Moldovaya qalib gəldikləri (11:1) DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyununda beş qol vurmaqla nail olub.
Penta-trik edən forvard adını tarixə yazdırıb. Holann cari əsrdə dünya çempionatlarının seçmə mərhələsində bir qarşılaşmada beş qol vuran ilk oyunçudur.
Bu həm də 1977-ci ildən sonra belə görüşlərdə ilk penta-trikdir. Həmin vaxt Hans Krankl Malta ilə matçda rəqib qapısına beş dəfə yol tapıb.
Qeyd edək ki, Norveç millisi DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində I qrupunda 15 xalla liderdir.
