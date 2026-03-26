Entoni Robinson yayda "Mançester Yunayted"ə keçə bilər
Futbol
- 26 mart, 2026
- 11:16
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu "Fulhem"in futbolçusu Entoni Robinsonu heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Football Insider"ə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı müdafiəçi yayda "qırmızı şeytanlar"a keçə bilər.
London təmsilçisi ABŞ-dən olan oyunçunu ucuz qiymətə satmaq niyyətində deyil.
Qeyd edək ki, 2020-ci ildən "Fulhem"də çıxış edən Robinson cari mövsüm 19 oyunda 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun hazırkı klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
