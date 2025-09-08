Emin Əmrullayev: "Məktəbdə təhsil alan uşaqlar futbolla da məşğul olacaqlar"
Futbol
- 08 sentyabr, 2025
- 17:35
Məktəbdə təhsil alan uşaqlar futbolla da məşğul olacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında elm və təhsil Naziri Emin Əmrullayev 247 saylı məktəbdə futbol meydançasının açılışı zamanı deyib.
O, AFFA-nın gördüyü işi yüksək qiymətləndirib:
"Bu qədər sevinən uşağı sonuncu dəfə nə vaxt gördüyümü xatırlamıram. Bu qədər uşağın bura toplaşması sözün əsl mənasında futbola sevginin bariz nümunəsidir. Fürsətdən istifadə edib AFFA rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə təşəbbüslə çıxış edir. Bu, uşaqların yaddaşında yaxşı xatirə kimi qalacaq".
Son xəbərlər
18:33
Samvel Karapetyan məhkəmənin qərarı ilə həbsdə qalacaqRegion
18:26
Merts Avropa üçün yeni təhlükəsizlik arxitekturasının yaradılmasının tərəfdarıdırDigər ölkələr
18:24
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
18:21
Andrey Şevçenko: "Bu addımlar gələcəkdə uşaqların inkişafı üçün vacibdir"Futbol
18:19
Əməyin mühafizəsi üzrə daha 18 milli standart hazırlanaraq təsdiq edilibSosial müdafiə
18:17
Ermənistanda kütləvi zəhərlənmə baş verib, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilibRegion
18:14
Azərbaycan ÜPİ-nin iki şurasına rəhbər vəzifələr üzrə namizədliyini irəli sürübİKT
18:09
Bakıda 21 istiqamətdə tıxac var - SİYAHI, YENİLƏNİBİnfrastruktur
18:01