Elvin Məmmədov: "Səbail"i yarıyolda qoymaq bizə yaraşmaz" - MÜSAHİBƏ
- 24 oktyabr, 2025
- 16:15
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Səbail"in baş məşqçisi Elvin Məmmədov "Report"a müsahibə verib. O, komandasının IV turda "Şəfa" ilə oyunundan və əsas rəqibi ilə çempionluq mübarizəsindən danışıb. "Səbail"in Premyer Liqaya layiq komanda olduğunu deyən gənc mütəxəssis yenidən elitaya qayıdacaqlarına inamını ifadə edib.
- Son turda I Liqadakı əsas rəqibiniz "Şəfa" ilə heç-heçə etdiniz. Oyun barədə nə deyə bilərsiniz?
- I Liqa üçün çox maraqlı görüş izlədik. Sevindirici haldır ki, 0:1 hesabı ilə geridə olduğumuz vaxt önə keçməyi bacardıq. Təəssüf ki, qələbə hesabını qoruya bilmədik. Hər iki komandanın futbolçularında stress hiss olunurdu, heç kim məğlub olmaq istəmirdi.
- "Səbail"də hamı Premyer Liqaya qayıdacağınıza inanır?
- Heyətdə yer alan futbolçularımızın hər biri məsuliyyətlidir. Bunu bacaracaq oyunçulara sahibik. Hər birimizin arzusudur ki, yenidən elitaya dönək.
- Ötən mövsüm bəzi futbol azarkeşləri "Səbail"in çoxsaylı Bakı klublarından biri olmasını əsas gətirərək I Liqaya düşməsini və əvəzində bölgəni təmsil edən klubların Premyer Liqaya çıxmasını arzu edirdilər. Lakin cari mövsüm bəzi bölgə komandalarının infrastrukturlarının standartlara cavab verməməsinin şahidi olduq. İnfrastruktur cəhətdən bir çox klubları üstələyən "Səbail" komandasının çalışdırıcısı kimi buna münasibətiniz necədir?
- Bu mövzuya aid sual verməyiniz xoşdur. Təbii ki, siz də illərdir ki, Azərbaycan futbolunun içərisindəsiniz və hər şeyi yaxşı təhlil edirsiniz. Bölgə komandalarının Premyer Liqada təmsil olunması yaxşı haldır. Lakin infrastruktur, stadion önəmli faktorlardır. Ötən mövsüm "Səbail"in Premyer Liqanı tərk etməsi çox pis oldu. Çünki bu komandanın imkanları var. Düzdür, idman prinsiplərini qorumaq lazımdır. Amma baxanda ki, bu komandanın digərlərinə nisbətən infrastrukturu yaxşıdır, sanki heyifin gəlir. Premyer Liqada olarkən idarəçilər, məşqçilər və futbolçular böyüməyə doğru gedirlər. Elə bir anda elitanı tərk etmək heç yaxşı olmur. Futbolçulara da pis təsir etmişdi ki, Premyer Liqadan sonra I Liqada necə olacaq? Kaş ki, komanda aşağı düşməzdi. Komanda I Liqaya yuvarlanmaqla sanki vaxt itirdi. İnşallah, hər şey yenidən yoluna düşəcək.
- "Səbail" yenidən Premyer Liqaya vəsiqə qazanarsa, baş məşqçi kimi sizinlə yola davam ediləcək?
- Rəhbərliklə münasibətimiz çox yaxşıdır. Mənə hər zaman güvəniblər. Hətta klubun aşağı yaş qruplarında çalışmağıma imkan yaradıb, daha sonra əsas komandaya dəvət ediblər. Lakin bunu hər kəs bilir ki, məşçinin çantası həmişə yanında hazır olmalıdır. İnanın ki, bu dəqiqə əsas məqsəd komandanı Premyer Liqaya qaytarmaqdır. Başqa heç nəyi düşünmürəm. Yola davam etməsək belə, bu, mənim üçün problem olmayacaq. Hər halda, daha sonra iş tapmaq olar. Hazırkı məqsəd rəhbərliyin etimadını doğrultmaqdır.
- Hazırda Premyer Liqa komandalarından təklif gəlsə, bunu qəbul etmək olar?
- Yox, indiki dövrdə təklif gəlsə, qəbul etmərəm. Çünki "Səbail"i hazırkı vəziyyətdə yarıyolda qoymaq olmaz. Düzdür, kimsə komandasında görmək istəsə, bizim üçün fəxrdir, motvasiyadır. Rəhbərlik dediyimiz futbolçuları komandaya cəlb edib, müəyyən işlər görülüb. "Səbail"i yarıyolda qoymaq bizə yaraşmaz.
- Baş məşqçi kimi özünüzü təsdiqləmək, çalışdığınız komandanı Premyer Liqaya qaytarmaq istədiyinizi söylədiniz. Əvvəllər futbolçu kimi çıxış etdiyiniz "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovdan nələri öyrənməyə çalışırsınız?
- İnanın ki, bir çox şeyi. O, Azərbaycan futbolunda çox güclü mütəxəssisdir. Mənim "Qarabağ"da çıxış etdiyim dövrlə hazırkı vaxt arasında da fərq çoxdur. Əvvəllər məşqlər orta tempdə keçirdisə, indi daha dinamik, daha sürətli keçir. Qurban Qurbanov daim öz üzərində çalışır, öyrənir və bildiklərini futbolçularına öyrədir. Qurban müəllim Avropa futbolu ilə ayaqlaşır və komandasını oyunlara o cür kökləyir. O, örnək götürüləsi baş məşqçidir.
- "Qarabağ"dan söz düşmüşkən, sabiq komandanızın UEFA Çempionlar Liqasında çıxışı barədə nə deyə bilərsiniz?
- "Qarabağ" Azərbaycan futbolunun yükünü çiyinlərində daşıyır. Bu gün Ağdam klubu çox gözəl inkişaf edib. Nə qədər xoş sözlər varsa, hamısına layiqdirlər.